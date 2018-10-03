Скончался Роман Карцев

03.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Скончался Роман Карцев
Советский и российский артист эстрады, театра и кино Роман Карцев (настоящая фамилия Кац) умер в возрасте 79 лет. Об этом во вторник, 2 октября, в Facebook сообщила Наталья Жванецкая.

Причина смерти пока не раскрывается. Информацию о кончине Карцева подтвердила его директор Наталья Жеромская. В беседе с РБК она подчеркнула, что дата и место похорон актера пока неизвестны.

Карцев — заслуженный артист России. В 1962-м служил в Театре миниатюр Аркадия Райкина. С 1987 года Карцев выступал в Московском театре миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Помимо театра артист снимался в кино. Он сыграл в таких фильмах, как «Собачье сердце», «Небеса обетованные», «Старые клячи» и «Мастер и Маргарита».

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