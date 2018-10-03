Жванецкий раскрыл причину смерти Карцева

Писатель Михаил Жванецкий рассказал, что причиной смерти Романа Карйева стал инфаркт.

«Это был инфаркт, сердце не выдержало. Он ведь давно болел, долго находился в больнице, а сейчас его мучения закончились», — цитирует ТАСС Жванецкого.

Он подчеркнул, что шокирован известием о смерти Карцева и в настоящее время ему сложно подобрать слова.

«Рома был мне как брат, а сегодня я остался один. Да, я знал, что он был болен, но ведь болен… а «не жив» — это ведь совсем другое. Нас было трое — Рома, Виктор Ильченко (1937—1992) и я. Мы были как братья, Рома заменял мне брата, которого у меня никогда не было. Очень тяжело, очень больно», — добавил Жванецкий.

Ранее стало известно о смерти актёра Московского театра миниатюр под руководством Жванецкого Романа Карцева.

Артист также известен по фильмам «Собачье сердце» и «Мастер и Маргарита».

Актёр Вениамин Смехов и российская актриса Светлана Немоляева прокомментировали RT смерть Карцева.



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