Сын Романа Карцева озвучил диагноз артиста перед кончиной



Сын умершего 2 октября на 80-м году жизни артиста Романа Карцева поведал о причине кончины отца.

"Только что с мамой разговаривал. Он в 9:00 умер", — сообщил близкий родственник юмориста в интервью "Известиям".

По словам Павла Кассинского, двумя месяцами ранее отца разбил инсульт. "Вроде бы чуть-чуть откачали. Начал ходить. Потом пошел инфаркт и что-то типа пневмонии. Заражение очень сильное", — отметил сын Карцева.

Родственник знаменитого юмориста подчеркнул, что Карцев перед смертью три месяца пробыл в искусственной коме.

"Старались, боролись. Ну что — 79 лет. Бороться в таком возрасте..." — добавил Кассинский.

О смерти Карцева (настоящее имя Роман Кац) стало известно утром 2 октября. О кончине артиста в Facebook написала Наталья Жванецкая.

Роман Карцев — уроженец Одессы, народный артист России, заслуженный артист РСФСР, получил известность как актер Московского театра миниатюр под руководством Михаила Жванецкого.

Ранее народный артист СССР Олег Басилашвили поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни артисте Романе Карцеве.



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