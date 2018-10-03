Названа причина смерти Романа Карцева

Знаменитый российский актер Роман Карцев, который скончался накануне в возрасте 79 лет, в последнее время тяжело болел. Изначально его причину смерти установить не могли, а спустя некоторое время стало ясно, что у артиста не выдержало сердце.

Подробности по этому поводу раскрыл сын артиста Павел Кассинский. Он со слезами на глазах вспомнил о том, что примерно два месяца назад Карцев перенес инсульт. В тот момент информация скрывалась, поэтому кончина артиста оказалась неожиданной не только для поклонников, но и для его друзей.

Дальше ситуация развивалась по одному из самых неприятных сценариев. Сначала актер начал восстанавливаться и даже сумел восстановить ходьбу, но затем случился инфаркт и проявились осложнения в виде пневмонии. Врачи также диагностировали серьезное заражение. Три недели Карцев находился в состоянии медикаментозной комы. Специалисты делали все возможное, чтобы его спасти, но организм не сумел побороть ряд тяжелых недугов.

Также о смерти Романа Карцева высказался его давний друг Михаил Жванецкий. Он признался, что был потрясен сообщениями о кончине артиста. Вместе с этим Жванецкий вспомнил о том, что Карцев действительно серьезно болел в последнее время и практически не появлялся перед окружающими. Писатель-сатирик констатировал, что теперь мучения, с которыми в последние дни своей жизни боролся Карцев, закончились.

Уже известно, что церемония прощания с Карцевым состоится в Москонцерте. Другие подробности пока не приводятся. В ближайшее время должны появиться сведения о том, где обретет свое последнее пристанище покойный артист.

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