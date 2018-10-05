СМИ поведали о богатом наследстве Карцева



Скончавшийся народный артист РФ Роман Карцев оставил своим родным богатое наследство.

СМИ выяснили, что Карцев оставил в наследство своим близким несколько квартир в разных городах, а также загородный дом в Подмосковье. Журналисты отметили, что вся недвижимость, принадлежащая актеру — недешевая.

В частности, речь идет о двухкомнатной квартире в элитном доме в Одессе. Ее актеру подарили городские власти на 70-летие. Еще тогда стоимость подарка достигала 160 тысяч долларов. Артист отмечал, что этот презент ему достался не без помощи сатирика Михаила Жванецкого.

Еще одна из квартир актера расположена в центре Москвы. Здесь он прожил 40 лет.

«В Москве я по-прежнему отношу себя к категории «понаехали тут», — признавался Карцев. — Москва мне нравится. Если бы не пробки…»

Ближайшей станцией метро к его подмосковному дому было «Жулебино». Там актер оставлял машину и с помощью метро добирался до центра столицы, чтобы попасть в студию «Останкино». Этот дом поклонники творчества Карцева могли видеть в одном из выпусков программы «Идеальный ремонт».

«Мы решили оформить помещения в стиле минимализма, но с несколькими яркими акцентами, — приводит «Дни.ру» слова создателей передачи. — А еще жена Романа Карцева всегда мечтала о мойке у окна — мы исполнили эту мечту».

Стоимость загородного дома оценивается в 80 миллионов рублей.

Наследниками Карцева выступают его вдова и двое детей. Им необходимо вступить в наследство в течение полугода после смерти актера.



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