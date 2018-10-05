Стало известно, по какой причине Джигарханян не посещает заседания по делу экс-супруги



Российский актер и режиссер Армен Джигарханян не пришел на заседание суда по делу своей бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской по рекомендации медиков. Они опасаются, что сильные эмоциональные переживания могут привести к ухудшению самочувствия артиста.

Во вторник суд продолжил допрос свидетелей, адвокат 82-летнего Джигарханяна Евгений Парфенов сообщил, что актер остался дома.

«Он не может прийти в суд — это слишком большая эмоциональная нагрузка. Врачи опасаются, что если он придет в суд, это спровоцирует обострение его заболеваний», — объяснил неявку своего клиента Парфенов.

Адвокат отметил, что, по его мнению, в деле достаточно доказательств, и суд должен вынести обвинительный приговор экс-супруге Джигарханяна.

Напомним, Виталине Цымбалюк-Романовской грозит до двух лет лишения свободы, она обвиняется в том, что установила скрытую камеру в кабинете Джигарханяна, а видеозапись передала журналистам.



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