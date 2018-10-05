Звезда «Брата-2» призналась, что хотела совершить суицид



Дарья Юргенс поведала, что тяжело переживала измену мужа — актёра Евгения Дятлова.

Актриса Дарья Юргенс, которую многие запомнили по роли Мерилин в "Брате-2", рассказала, что размышляла о суициде после того, как супруг Евгений Дятлов рассказал о своих изменах. От рокового шага её тогда уберёг маленький ребёнок.

С Дятловым она познакомилась во время учёбы в Российском государственном институте сценических искусств. Роман обернулся тем, что уже в 1991 году актриса родила сына Егора.

В эфире программы "Судьба человека" Дарья рассказала, что тогда же, в 90-е, супруг признался в измене.

— Я почувствовала, что происходит неладное, но Женя не признавался. В итоге он сказал мне: "Даша, я согрешил". Произошло это на вокзале. Он сказал и уехал, а я осталась одна. Мне было так тяжело. Я просто сидела в темноте, курила и пила кофе. У меня даже были мысли плохие, но у меня же был маленький Егор, — заявила она.

Через некоторое время они попытались восстановить отношения, но ничего не вышло.

Кроме того, Юргенс заявила, что была беременна от лидера ДДТ Юрия Шевчука. Однако, по словам актрисы, она сделала аборт, который считает только своей виной.



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