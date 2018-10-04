Путин назвал отрицательный эффект от пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин после длительного молчания выступил с заявлением по поводу пенсионной реформы. В частности, он прокомментировал последствия из-за своего решения внести поправки, с помощью которых реформа оказалась смягчена.

Изначально в Кремле планировали, что даже после того, как глава государства изменит преобразования в лучшую для россиян сторону, изменения пойдут на пользу стране. Однако вскоре стало ясно, что послабления вовсе не принесут положительного эффекта для бюджета. Более того, они потребуют дополнительных финансовых ресурсов, которые сейчас изыскать - непростая задача.

С соответствующим заявлением выступил сам Путин, который накануне провел встречу с представителями правительства. В ходе мероприятия обсуждали механизмы реализации пенсионной реформы, которая должна стартовать в нашей стране со следующего года.

Власти допустили просчет

Владимир Путин впервые публично признался в том, что по сути власти допустили просчет, когда занимались планированием пенсионной реформы. В частности, ошибка была допущена в тот момент, когда чиновники пытались проанализировать конечный результат. В итоге они попросту просчитались.

"При планировании пенсионной реформы правительство исходило из того, что будет положительный финансовый результат в течение нескольких лет от этих мероприятий, но после принятия президентских поправок стало ясно, что не будет никакого дохода от мероприятий по изменению пенсионной системы, а, наоборот, правительство должно будет отфинансировать предложенные президентом поправки", - сказал президент.

Основным из тех изменений, на которых настоял российский лидер, оказывается снижение пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Изначально же правительство намеревалось поднять возрастную планку до 63 лет.

Люди все равно против

Однако несмотря на ряд послаблений, которые продвинул Владимир Путин, общественное настроение слишком сильно не поменялось. Россияне все равно выступают против преобразований в пенсионной сфере, так как считают повышение возраста выхода на пенсию крайне неприятным процессом.

В ряде российских регионах проходят несанкционированные митинги, в ходе которых граждане страны пытаются выразить свое возмущение. Но, судя по последним новостям, в Кремле отказываются прислушиваться к мнению людей. Ведь накануне Путин все-таки подписал закон о росте пенсионного возраста, о чем наш сайт N4k.Ru писал накануне.

Это означает, что уже со следующего года в России стартует планомерное повышение пенсионного возраста. Завершится этот процесс должен до 2028 года. В конечном итоге пенсионный возраст для мужчин будет повышен до 65 лет, а для женщин - до 60 лет.

Новая волна пенсионной реформы

Впрочем, говорить о том, что одним повышением пенсионного возраста российские власти ограничатся, сегодня не приходится. Дело в том, что они запланировали и другие изменения в рамках пенсионной реформы. Некоторые подробности раскрыла вице-премьер Татьяна Голикова, которая в правительстве отвечает за социальный сектор.

По ее словам, в итоге пенсионная система должна приобрести совершенно иные очертания, нежели наблюдаются сейчас. В частности, уже в обозримом будущем будут утверждены изменения, благодаря которым будет отменена бальная система при начислении пенсий. В правительстве пришли к выводу, что преобразования позволят назначать пенсию по более справедливым правилам.

Какие-либо другие подробности Голикова приводить не стала. Она лишь заметила, что все чаще в экспертном сообществе приходят к выводу, что нынешняя пенсионная система имеет огромное количество изъянов, которые следует исправить как можно скорее. В качестве примера вице-премьер посетовала на то, что многие россияне до сих пор не до конца понимают, каким образом им назначают пенсию и от чего зависит ее конечный размер.

Эльвира Гладких - N4k.Ru.

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