Ани Лорак подала на развод после измены супруга



Исполнительница все-таки приняла решение развестись со своим супругом, бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, после его неверности. Украинские СМИ сообщили о том, что пара начала бракоразводный процесс. И Ани Лорак, и Мурат пока предпочитают хранить молчание.

Громкую историю измены супруга певицы Ани Лорак, Мурата Налчаджиоглу, в шоу-бизнесе обсуждают до сих пор. Сама же Лорак никак не комментировала сложившуюся ситуацию, а в какой-то момент даже воссоединилась с неверным мужчиной, когда ее дочка пошла в школу. Но, похоже, нервы артистки не выдержали, и она решила подать на развод.

По сообщениям издания «Инфотаб», в киевскую нотариальную контору 4 сентября пришло письмо от Лорак, в котором она перечислила свою киевскую недвижимость. В письме Каролина (настоящее имя певицы) просит не совершать никаких действий с ее недвижимостью, поскольку у нее начался бракоразводный процесс.

Напомним, что Ани Лорак вышла замуж за гражданина Турции, бизнесмена Мурата Налчаджиоглу в 2009 году, а через несколько лет у них родилась дочь София.

Летом нынешнего года стало известно о том, что супруг Лорак изменил ей с киевской моделью Яной Беляевой. С тех пор то и дело появлялись сообщения о других неверностях супруга, а в какой-то момент стало известно о том, что Мурат съехал от Лорак к Беляевой и проживал с ней в одном из элитных районов Киева. Супруги до сих пор ничего не говорят о проблемах в своей семье, лишь раз Мурат опубликовал в Инстаграме пост, который, по всей видимости, посвятил своим критиканам.



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