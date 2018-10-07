В правительстве намерены ввести новый пенсионный налог

Те масштабные преобразования, которые планируется реализовать в рамках пенсионной реформы, продолжают будоражить ума миллионов россиян. Люди в первую очередь несогласны с планами властей существенно повысить возраст выхода на пенсию.

Казалось бы, что эта мера будет единственной, так как она слишком существенна, но на самом деле в правительстве уже разрабатывают новые механизмы по внедрению неприятных мер для населения. В данном случае можно говорить об индивидуальном пенсионном капитале. Проще говоря, власти хотят сделать так, чтобы граждане нашей страны самостоятельно копили себе на пенсию. Некоторые подробности на этот счет раскрыл глава Минфина Антон Силуанов.

Государство подобной меры намеревается сложить с себя социальные обязанности. В частности, на предварительном этапе государство будет выплачивать минимум, тогда как все остальное будет возложено на плечи россиян. Чем больше человек зарабатывает, тем больше у него будет пенсия.

Важно помнить, что в настоящее время взносы в Пенсионный фонд со стороны работодателя исчисляются 22 процентами, тогда как в обозримом будущем планируется ввести дополнительный пенсионный налог в размере шести процентов. Вряд ли россияне будут рады, узнав, что их заработная плата окажется еще меньше после новых преобразований.

Впрочем, говорить с уверенностью о сроках реализации данной затеи пока не приходится, так как власти отмечают, что вопрос находится в проработке. Но если учесть последние решения правительства, то становится понятно, что идея с пенсионным налогом не выглядит необычной.

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