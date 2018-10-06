Умерла знаменитая певица Монсеррат Кабалье

Знаменитая на весь мир испанская оперная певица Монсеррат Кабалье скончалась в госпитале Сан-Пау в Барселоне. Ей было 85 лет. Причиной смерти послужили старые проблемы со здоровьем, с которыми она боролась на протяжении длительного времени.

Ранее сообщалось о том, что незадолго до своей кончины артистка проходила лечение в одной из барселонских клиник, куда была доставлена из-за проблем с мочевым пузырем. Несмотря на довольно серьезные проблемы со здоровьем, Кабалье старалась много работать. В частности, она гастролировала и посещала Россию, когда ей становилось плохо. Примерно шесть лет назад она потеряла сознание на концерте в Екатеринбурге, где была срочно госпитализирована. Медики пришли к выводу, что оперная дива перенесла микроинсульт.

На текущий момент известно, что похороны Кабалье пройдут в понедельник, 8 октября.

Певица родилась в Барселоне 12 апреля 1933 года. В 1954 году она закончила консерваторию при барселонском театре Лисео. Через два года после этого она поступила в Базельскую оперу. До середины 60-х годов Кабалье пела в разных оперных театрах Европы.

Монсеррат Кабалье прославилась на весь мир благодаря уникальной техникой бельканто. Она исполняла роли в таких операх, как Доницетти, Беллини, Пуччини. Огромный репертуар Кабалье включал в себя более 800 камерных произведений.

Огромную популярность Кабалье получила в 1965 году, когда о ней начали говорить практически во всем мире. Далее слава и успехи только лишь усиливались.

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