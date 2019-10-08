Объявлены новые правила голосования на шоу «Голос»



Первый канал представил новые правила голосования телезрителей на шоу «Голос».

В эфире программы «Голос 60+» ведущий Дмитрий Нагиев объявил новые правила. Теперь отдать свой голос за понравившегося участника можно будет исключительно по СМС. Звонки теперь приниматься не будут.

Нагиев добавил, что если раньше можно было отправлять до 20 сообщений с одного номера, то теперь проголосовать можно только один раз на каждом из этапов песенного конкурса.

Еще одним новшеством стал дополнительный этап в смс-голосовании: зрителям будет приходить уведомление с просьбой подтвердить действие. Только после этого голос будет засчитан.

Новые правила были введены после скандала на шестом сезоне шоу этой весной. Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова одержала победу в финале шоу по итогам зрительского голосования, набрав 56,5% голосов. Некоторые пользователи социальных сетей назвали итоги конкурса «проплаченными». Поклонники шоу усомнились в честности голосования, результатами конкурса были возмущены и многие звезды.

В итоге Первый канал принял решение аннулировать результаты голосования и провести спецвыпуск шоу, передавал RT. В ходе спецвыпуска награды получили все участники финала шестого сезона шоу.

В августе руководство Первого канала объявило имена наставников, которые будут работать в восьмом сезоне популярного музыкального шоу «Голос». По сравнению с предыдущим конкурсом произошло сразу две замены, сообщает пресс-служба телеканала.

Из прежних тренеров остались Константин Меладзе и Сергей Шнуров, которым также составят компанию Полина Гагарина и Валерий Сюткин. Если известная российская певица уже принимала участие в «Голосе» в четвертом и пятом сезонах, то вот бывший солист группы «Браво» является полноценным дебютантом.



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