В США скончался актер из «Ходячих мертвецов»

09.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В США скончался актер из "Ходячих мертвецов"
Американский актёр Уилсон Скотт умер на 77-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе, передает TMZ.

Причиной смерти стали осложнения, связанные с лейкемией.

Уилсон Скотт снялся более чем в 50 фильмах. В кино он дебютировал в 1967 году — в картине "Душной южной ночью". В 1981 году актёра номинировали на премию "Золотой глобус" за роль в ленте "Девятая конфигурация".

Однако наибольшую популярность Скотт приобрёл благодаря работе в сериале "Ходячие мертвецы", впервые вышедшем на экраны в 2010 году, где он сыграл одного из главных персонажей — владельца фермы, который сумел спасти большую часть своей семьи после "зомби-апокалипсиса".

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