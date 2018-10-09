В США скончался актер из «Ходячих мертвецов»



Американский актёр Уилсон Скотт умер на 77-м году жизни в своём доме в Лос-Анджелесе, передает TMZ.

Причиной смерти стали осложнения, связанные с лейкемией.

Уилсон Скотт снялся более чем в 50 фильмах. В кино он дебютировал в 1967 году — в картине "Душной южной ночью". В 1981 году актёра номинировали на премию "Золотой глобус" за роль в ленте "Девятая конфигурация".

Однако наибольшую популярность Скотт приобрёл благодаря работе в сериале "Ходячие мертвецы", впервые вышедшем на экраны в 2010 году, где он сыграл одного из главных персонажей — владельца фермы, который сумел спасти большую часть своей семьи после "зомби-апокалипсиса".



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