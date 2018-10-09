Ольга Бузова в интервью рассказала о своем будущем избраннике

09.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ольга Бузова в интервью рассказала о своем будущем избраннике
Телезвезда и надежда русского шоу-бизнеса Ольга Бузова откровенно поведала о своей жизни в интервью подруге Влада Топалова Регине Тодоренко.

Долгожданное интервью певицы вышло в ток-шоу "Пятница с Региной", где, по словам певицы, они "посмеялись и погрустили".

"Со мной даже не знакомятся", — пожаловалась певица ведущей программы. Выяснилось, что надежды Бузовой на устройство личной жизни с помощью шоу "Замуж за Бузову" рассыпались в прах.

Едва сдерживая слезы, талантливая Бузова в элегантном розовом костюме сказала, что мужчины не подходят к ней, несмотря на то что в Instagram звезда всегда указывает геолокацию.

Также исполнительница отметила, что ее избранник не должен быть известной публичной личностью, а также не должен иметь Instagram.

Звезда призналась, вообще не уверена, что после неудачного замужества ей хочется еще раз связывать себя узами официального брака.

Также в шоу Бузова спела с Тодоренко под аккомпанемент Влада Топалова.

Ранее британское издание "женило" Нурмагомедова на Бузовой.

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