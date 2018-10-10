В январе 2019 года поменяются правила индексации пенсий

Та пенсионная реформа, которая недавно была инициирована российскими властями, остается в центре внимания миллионов людей. В основном они пытаются разобраться во всех нюансах, а одновременно с этим выражают несогласие с грядущим повышением пенсионного возраста, которое, по их мнению, принесет гражданам исключительно одни трудности.

Если разбираться в деталях реформы, то становится понятно, что она несет с собой не только увеличение возраста выхода на пенсию, но еще и ряд других законодательных изменений. В качестве примера можно обратиться к такому понятию, как индексация пенсионных выплат. Уже в следующем году россияне столкнулся с переменами в этой части.

Так, если раньше пенсии индексировались два раза в год, а именно это происходило в феврале и апреле, то по новым правилам процесс индексации будет осуществляться единожды в год.

Вместе с этим были внесены коррективы в дату проведения индексации: она была смещена на один месяц. В 2019 году неработающие пенсионеры получат прибавку к своим пенсиям в январе.

Но самым весомым изменением, как уверяют в правительстве, станет размер индексации, который благодаря реформе увеличится. Вместо привычных трех-четырех процентов, в 2019 году пенсии неработающих россиян вырастут на 7 процентов. Практически в два раза властям удастся поднять планку по индексации пенсий.

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