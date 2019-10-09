Стендап-комик поведал о закулисье КВН

09.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Стендап-комик поведал о закулисье КВНЭкс-игрок КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров рассказал о том, что творится за кулисами Клуба веселых и находчивых. Своими мыслями он поделился в интервью YouTube-канале "ВДудь".

"Представь, чтобы просто рассмешить людей, тебе надо заплатить. Сделать взнос, организовать команду. И чем выше лига, тем больше денег", - сообщил Сабуров.

Комик также отметил, что оценки ставит жюри, но люди, которые там сидят, "какие-то непонятные зачастую".

Нурлан Сабуров – молодой казахский юморист. В студенческие годы он играл в КВН, однако получил широкую известность, став резидентом проекта Stand Up на канале ТНТ. Комик много шутит о своей национальности и семье, радуя слушателей неожиданной точкой зрения на совершенно обыденные вещи.

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