Масляков отреагировал на заявления о поборах в КВН

10.10.2019 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Масляков отреагировал на заявления о поборах в КВН
Президент Международного союза КВН Александр Масляков удивился сообщению о поборах в клубе, о чем ранее заявил бывший участник КВН, стендап-комик Нурлан Сабуров в интервью журналисту Юрию Дудю.

Масляков выразил недоумение по поводу взносов, о которых сказал Сабуров.

«Какие взносы? Мы ничего не можем сказать», — сказал президент Международного союза КВН в беседе с «Говорит Москва».

Кроме того, Масляков не смог вспомнить ни Сабурова, ни за какую команду он выступал в КВН.

«Во-первых, мы не знаем даже, кто это. Какой Уральский университет?» — добавил 77-летний ведущий.

Нурлан Сабуров стал гостем нового выпуска «ВДудя», который вышел во вторник. Комик рассказал о закулисье КВН и особенностях, которые он считает несправедливыми. Так, он выразил недоумение, почему участники КВН должны платить взносы за то, чтобы «рассмешить людей». Артист назвал современный КВН «шнягой», так как в нем «все беззубо».

Под взносами Сабуров, скорее всего, подразумевал плату, которую коллективы перечисляют региональным лигам, организующим игры и отбор команд. По словам участника команды из Батайска «Малая Земля» Александра Романова, взнос в прошлом году составлял в среднем 25 тысяч рублей. При этом СМИ писали, что, по некоторым оценкам, за один сезон лиги КВН может собирать до 260 тысяч долларов в качестве взносов.

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