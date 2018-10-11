Дима Билан проводит отпуск в Непале с бывшей невестой



36-летний Дима Билан недавно рассказывал о том, что пережил серьезные душевные проблемы, и даже страдал депрессией. Певец, по всей видимости, решил взять паузу в работе, и отправился в путешествие по Непалу, но не один, а вместе со своей бывшей девушкой Анастасией.

В жизни Димы Билана, судя по последним событиям, наступила черная полоса. Певец чуть не попал в больницу с воспалением легких, получил душевную травму, а две недели назад стал виновником ДТП. Чтобы восстановить силы, артист поехал отдыхать в королевство Непал, где посетил множество экскурсий, и получил новые впечатления. Компанию звезде составила его бывшая невеста, правда, под снимком с блондинкой певец скромно написал «коллега».

С Анастасией артист встречался в студенческие годы, а сейчас у девушки уже есть муж и ребенок. С Биланом, по всей видимости, ее связывают только дружеские отношения, они до сих пор общаются и поддерживают друг друга.

Каждый день артист активно делится с подписчиками фотографиями с экскурсий. Так, Дима посетил лекцию Далай Ламы в Тибете, а в Непале побывал в парке с обезьянами, и совершил экстремальный спуск по реке.

«Рафтинг. Спустился 25 км по бурной реке Тришули с порогами. 2 часа спуска ! На одном из порогов англичанка выпала, поймали, бодрячком -мокрый , довольный! А на фото не снег - а пыль дорог», — поделился музыкант.

Кажется, это путешествие положительно сказалось на самочувствии певца. «Непал и буйство красок. Мечта сбылась! А где сейчас хотел бы оказаться ты? О чем мечтаете? Делитесь!», — обратился певец к поклонникам. С фотоаппаратом на шее, Билан пытается запечатлеть местные пейзажи и интересные моменты, и с искренним восторгом делится новыми открытиями с подписчиками. «Вообще конечно интересного много и помимо обезьян, ну куда без них, уж очень кинематографичные друзья, а вчера выехали из Катманду в 7 утра и были в дороге опять же 12 часов», — комментирует Билан свое фото с обезьянками.

Недавно певец анонсировал грандиозное фэнтези-шоу «Планета Билан», которое стартует в 2019 году. Артист готовит необычную программу, в которой, помимо музыки, будут эпизоды-исповеди о его жизни. По всей видимости, Билану есть чем поделиться, сейчас певец запасается силами, чтобы вновь вернуться к гастролям и порадовать поклонников новыми проектами.



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