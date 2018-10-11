Россиян заставят платить долги соседей

Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Центр стратегических разработок и одновременно является главой Счетной палаты, выступил с предложением по реформированию товариществ собственников жилья (ТСЖ). Изменения, если они будут утверждены, самым значительным образом скажутся на жизни рядовых граждан. Примечательно, что произойдет это очень болезненно.

Дело в том, что Кудрин и его коллеги предлагают ввести обязанность для всех жильцов многоквартирных домов оплачивать долги неплательщиков по коммунальным услугам. В предложении Центра стратегических разработок отмечается, что все собственники многоквартирных домов должны делить между собой ответственность по общим обязательствам.

В объяснении говорится о том, что сначала соседи должны будут оплатить долги нерадивого жильца, а уже затем искать варианты по взысканию денег с него.

В том случае, если задолженность превышает шесть месяцев, то помещение должника выступит в качестве залога. Если неплательщик не удосужится оплатить задолженность в установленный срок, то объект его недвижимости переходит в собственность ТСЖ.

Чтобы подобные инициативы были закреплены на законодательном уровне они должны быть внесены в качестве корректировок в Гражданский кодекс России.

Специалисты в этом вопросе ориентируются на европейский опыт. Впрочем, они добавляют, что пока разрабатываются предложения, поэтому говорить о сроках реализации новшеств пока преждевременно.

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