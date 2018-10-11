Россиян заставят платить долги соседей

11.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Алексей Кудрин, который сейчас возглавляет Центр стратегических разработок и одновременно является главой Счетной палаты, выступил с предложением по реформированию товариществ собственников жилья (ТСЖ). Изменения, если они будут утверждены, самым значительным образом скажутся на жизни рядовых граждан. Примечательно, что произойдет это очень болезненно.

Россиян заставят платить долги соседей

Дело в том, что Кудрин и его коллеги предлагают ввести обязанность для всех жильцов многоквартирных домов оплачивать долги неплательщиков по коммунальным услугам. В предложении Центра стратегических разработок отмечается, что все собственники многоквартирных домов должны делить между собой ответственность по общим обязательствам.

В объяснении говорится о том, что сначала соседи должны будут оплатить долги нерадивого жильца, а уже затем искать варианты по взысканию денег с него.

В том случае, если задолженность превышает шесть месяцев, то помещение должника выступит в качестве залога. Если неплательщик не удосужится оплатить задолженность в установленный срок, то объект его недвижимости переходит в собственность ТСЖ.

Чтобы подобные инициативы были закреплены на законодательном уровне они должны быть внесены в качестве корректировок в Гражданский кодекс России.

Специалисты в этом вопросе ориентируются на европейский опыт. Впрочем, они добавляют, что пока разрабатываются предложения, поэтому говорить о сроках реализации новшеств пока преждевременно.

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