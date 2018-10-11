Ольга Серябкина покидает «Серебро»

Дату своего ухода певица не назвала, но сказала, что предстоящие до конца 2018 года концерты выступит вместе с коллективом.

Солистка Serebro Ольга Серябкина сообщила, что покидает группу. Видеообращение певицы опубликовано в "Инстаграме".

— Я не знаю, как решиться сказать, но я должна. Я ухожу из Serebro. Это очень сложное решение, но я приняла его, потому что сейчас наступил тот самый момент, когда это должно случиться, — сказала Серябкина.

Тем не менее девушка планирует ещё выступить на концертах в Санкт-Петербурге, Москве и других городах в составе Serebro.

— Я всегда буду частью того, что мы вместе создавали. Потому что во все тексты, которые я создавала, я вкладывала всю себя, всю свою любовь, все свои чувства. Мы сейчас много работаем над новым материалом для девчонок, уже без меня. Хотя, если честно, я не представляю, как это будет без меня, — добавила певица.

Группа Serebro образована музыкальным продюсером Максимом Фадеевым в 2006 году. Сейчас в её состав входят Ольга Серябкина, Екатерина Кищук и Татьяна Моргунова. Серябкина также является автором большинства текстов песен коллектива.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Я не смогла уместить в минуту всё, что хочу сказать. Смотрите предыдущий мой пост. Это важно. Это, наверное, один из самых важных дней за все мои 12 лет в SEREBRO... PS: в этих видео я использовала минус новой песни, которую я посвятила группе. Через несколько дней вы её услышите. Люблю всем сердцем. До луны и обратно. #molly Публикация от SEREBRO (@serebro_official) 9 Окт 2018 в 4:15 PDT

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