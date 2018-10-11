Фанаты не узнали солиста «Руки вверх» после отпуска в Италии



Певец Сергей Жуков разместил в соцсетях новые фото с совместного отдыха в Италии. Там известный музыкант провел время со своей супругой. Однако поклонники не признали лидера «Руки вверх».

«Порой для счастья нужно мало: солнце, природа и любимая рядом», — написал Жуков.

В комментариях поклонники удивились, как сильно преобразился музыкант. Многие сочли, что у него изменилась форма бровей, разрез глаз и даже форма губ.

«А Жуков-то не настоящий», – уверен один из поклонников.

Другие шутят, что солист «Руки вверх» ест молодильные яблоки или сделал пластическую операцию. В свои 42 года он отлично выглядит, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сам же артист отреагировал на шутки поклонников, поделившись новыми фото.



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