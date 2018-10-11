Фанаты не узнали солиста «Руки вверх» после отпуска в Италии

11.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Фанаты не узнали солиста «Руки вверх» после отпуска в Италии
Певец Сергей Жуков разместил в соцсетях новые фото с совместного отдыха в Италии. Там известный музыкант провел время со своей супругой. Однако поклонники не признали лидера «Руки вверх».

«Порой для счастья нужно мало: солнце, природа и любимая рядом», — написал Жуков.

В комментариях поклонники удивились, как сильно преобразился музыкант. Многие сочли, что у него изменилась форма бровей, разрез глаз и даже форма губ.

«А Жуков-то не настоящий», – уверен один из поклонников.

Другие шутят, что солист «Руки вверх» ест молодильные яблоки или сделал пластическую операцию. В свои 42 года он отлично выглядит, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сам же артист отреагировал на шутки поклонников, поделившись новыми фото.

Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 5 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Фанаты не узнали солиста «Руки вверх» после отпуска в Италии"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
64, за 0,251