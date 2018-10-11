Создатели новых «Мстителей» выгонят Руффало за спойлер

11.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Создатели новых «Мстителей» выгонят Руффало за спойлер
Голливудский актер, лауреат премии «Эмми» Марк Руффало, который исполнил роль Халка во франшизе «Мстители», может быть уволен из-за спойлера, который он нечаянно сделал в шоу Джимми Фэллона.

Во время записи передачи Руффало проговорился, какое название будет носить четвертая часть «Мстителей». Актер впоследствии написал телеведущему в микроблоге Twitter с просьбой вырезать его слова из программы, однако его пожелание было выполнено лишь частично.

В эфир телеканала программа вышла с полным фрагментом, однако реплику Руффало заглушил специальный звуковой сигнал. Фанаты франшизы сумели расшифровать слова актера. Поклонники выразили догадки в том, что новая долгожданная часть будет носить название «Мстители: Последний мститель» (Avengers: The Last Avenger).

В связи с произошедшим братья Энтони и Джо Руссо, которые выступают режиссерами заключительной картины во франшизе, ответили довольно кратко и жестко.

«Марк, ты уволен», — говорится в ответном на просьбу Руффало сообщении.

Фанаты теряются в догадках, было ли высказывание создателей фильма шуткой или Руффало в действительности покинет проект из-за спойлера.

Напомним, четвертая часть должна выйти на большие экраны в мае следующего года. Ранее американская актриса Элизабет Олсен побывала в эфире телешоу Конана О'Брайена, где рассказала, как в студенческие годы провела несколько месяцев в России, и научила телеведущего нецензурным словам.

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