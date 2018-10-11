Сергея Шнурова избил подписчик

Музыкант не устает удивлять: теперь в его профиле в Инстаграме появилось фото, где виден его подбитый глаз. Сергей Шнуров уверяет, что к его избиению причастен один из подписчиков.

Не так давно Сергей Шнуров развелся с супругой, с которой прожил в законном браке порядка восьми лет. После этого с головой ушел в творчество и стал появляться на мероприятиях с другими девушками. Недавно Сергей и вовсе удалил все публикации из своего микроблога, чем вызвал недоумение у поклонников.

Накануне певец начал вновь вести аккаунт в микроблоге. Последняя фотография очень обеспокоила подписчиков Шнура, ведь на ней он изображен с подбитым глазом. «Подкатил ко мне подписчик, в возмущении диком. Кулаками машет, свищет. Я, мол, — «отвали-ка». Он: «Где фотки, в Инсте? Где стихи? Их нету!» — артист уверил широкую публику, что к его избиению причастен кто-то из пользователей Сети. Других подробностей происшествия Шнуров не разглашает.



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