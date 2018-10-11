Пенсионерам стали отказывать в выборе советского стажа при назначении пенсии

В России, если проанализировать практику последних месяцев, власти все чаще экономят на пожилых гражданах. Проявляется это в основном в увеличении пенсионного возраста, который начнет свой рост уже со следующего года.

Вместе с этим обращает на себя внимание и то обстоятельство, что более мелкие случаи откровенного издевательства над пенсионерами, остаются вне внимания общественности. В качестве наглядного примера можно обратиться к конкретным случаям, которые являются несправедливыми и происходят в процессе начисления пенсии гражданину.

Мало кто удивится тому факту, что будущие пенсионеры в качестве основных лет для начисления пенсионной выплаты обращаются к советскому стажу, так как зачастую там больше зарплата. Как известно, с распадом Советского Союза много чего поменялось, в том числе и заработные платы людей. Изменения оказались неприятными, поэтому люди совершенно справедливо опираются на свой советский стаж.

Однако с недавнего времени стали все чаще возникать ситуации, когда россиянам отказываются зачислять советский стаж при определении размера пенсии. Судя по всему, на такой шаг в Пенсионном фонде идут опять же с целью экономии бюджетных ресурсов.

Не трудно догадаться, что с помощью подобных отказов происходит начисление пенсии куда меньшего размера, чем мог бы получить гражданин.

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