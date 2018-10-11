Медведев нашел альтернативу повышению пенсионного возраста

Пенсионная реформа, в рамках которой предполагается существенно повысить возраст выхода на пенсию, остается в центре внимания миллионов россиян. Интерес к этой теме проявляют не только пожилые граждане, но и молодые люди.

После того, как стало понятно, что отечественные власти не откажутся от повышения пенсионного возраста, возмущенные отклики в адрес властей достигли своего апогея. Граждане выражали свой протест с помощью несогласованных акций. Однако добиться своих целей россияне не смогли - пенсионная реформа стартует 1 января 2019 года.

Тем временем интересное заявление прозвучало из уст главы правительства Дмитрия Медведева. Он назвал грядущий рост пенсионного возраста неизбежным, вспомнив о том, что текущие возрастные рамки были установлены 90 лет назад. Вместе с этим глава правительства назвал две альтернативы пенсионной реформе: увеличение отчислений в пенсионную систему и снижение реального уровня пенсий. По мнению Медведева, подобные варианты являются неприемлемыми.

Отдельно премьер-министр заострил внимание на мировом опыте. Он уточнил, что во всех развитых странах, где государство выплачивает пенсии, уже давно был закрыт вопрос с повышением пенсионного возраста. Медведев заметил, что население этих стран спокойно отнеслось к изменениям.

Глава правительства уточнил, что средняя продолжительность жизни в России за последнее время существенно выросла, что и стало отправной точкой для увеличения пенсионного возраста.

Автор: Сергей Комолов.

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