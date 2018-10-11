Кокорин показал свою неграмотность на допросе в полиции

По интернету разлетелась видеозапись допроса футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые в настоящее время находятся в полиции. Сейчас решается их дальнейшая судьба - в самое ближайшее время в отношении спортсменов будет избрана мера пресечения.

В ходе сегодняшнего допроса следователи пытались выяснить у футболистов, понимают ли они, в чем их обвиняют и вообще, почему они оказались в отделении полиции. Проанализировав видео, на котором Кокорин отвечает на вопросы правоохранителей, становится понятно, что он далек от элементарных знаний. В частности, он серьезно замешался при ответе на вопрос, знает ли он, в чем его обвиняют. Только благодаря помощи сотрудников полиции Кокорин выдавил из себя хоть какой-то ответ.

В свою очередь Мамаев в этом плане не допустил оплошность. Напротив, он твердо и уверенно назвал статью и пункт обвинения, но вместе с этим не стал говорить о своей виновности. Особенностью его поведения стала нервозность - футболист понимал, что его снимают на видео, поэтому предпочел скрыть лицо под кепкой.

Чуть позже стало известно, что спортсмены раскаялись в содеянном. Они списали свое поведение на алкогольное опьянения. Впрочем, они отвергли сообщения о том, что перед инцидента выпивали крепкие алкогольные напитки. Мамаев и Кокорин посетовали на то, что пили исключительно пиво, а также отвергли предположения, что могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

Против Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору". Максимальное наказание по ней предполагает семь лет тюремного заключения.

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