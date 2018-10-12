Смерть Захарченко назвали инсценировкой

Убийство главы Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко остается на слуху у многих. В основном местные жители не могут поверить в случившееся, так как называли Захарченко оплотом спокойствия и теперь всерьез опасаются за свое будущее.

Новый повод порассуждать на эту печальную тему предоставился после того, как в ряде изданий была представлена версия о том, что на самом деле гибель Захарченко могла быть заранее спланирована. В частности, высказываются предположения о том, что руководитель ДНР жив, а с помощью инсценировки были представлены события таким образом, что он стал жертвой террористического акта.

Первые сообщения подобного рода были опубликованы в украинской прессе. К выводу об инсценировке репортеры пришли после анализа доклада представителей ОБСЕ, которые продолжают работать на территории Донбасса.

В частности, сотрудники международной миссии посетовали на то, что им не был предоставлен доступ к телу покойного главы ДНР. Представители ОБСЕ после того, как прибыли к кафе, где прогремел взрыв, уже не обнаружили трупа Захарченко. Вместе с этим украинские журналисты заострили внимание на комментарии помощника президента РФ Владислава Суркова, который в следующем виде обратился к Захарченко: "Береги себя там, если здесь невозможно".

Взрыв самодельной бомбы, в результате чего погиб Александр Захарченко, прогремел в кафе "Сепар" в центре Донецка 31 августа. Также жертвой ЧП стал охранник руководителя ДНР. Похоронили Захарченко в закрытом гробу 2 сентября.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







