Ученые назвали губки для мытья посуды смертельно опасными

12.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Эксперты из Университета Аризоны провели масштабное исследование, на которое их подтолкнули мысли о том, насколько губки для мытья посуды являются стерильными. Ученые довольно быстро пришли к неутешительным выводам, так как нашли серьезную угрозу для здоровья.

Ученые назвали губки для мытья посуды смертельно опасными

Специалисты отмечают, что на губках для мытья посуды на самом деле скапливается большое количество бактерий, которые несут с собой смертельную опасность для человеческого организма. В частности, им удалось установить, что на шести квадратных сантиметрах губки кишат порядка 10 миллионов всевозможных бацилл. Некоторые из них довольно легко могут стать причиной инфекционных недугов, которые приводят к осложнениям в работе желудочно-кишечного тракта.

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что данная проблемой заинтересовались не только американские ученые, но еще и их коллеги из Германии. Чуть раньше они провели аналогичное исследование и также сделали неутешительные выводы. В частности, под взором немецких экспертов оказались губки из поролона.

В результате исследования стало понятно, что на одном кубическом сантиметре такой губки находится примерно 20 миллиардов микроорганизмов. Среди них есть как безвредные, так и очень опасные. В частности, последние могут вызывать пневмонию и менингит.

В своих выводах ученые констатировали, что наиболее благоприятным местом для размножения бактерий является не поверхность губок для мытья посуды, а поры. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют как можно чаще менять губки.

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