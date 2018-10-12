Ученые назвали губки для мытья посуды смертельно опасными

Эксперты из Университета Аризоны провели масштабное исследование, на которое их подтолкнули мысли о том, насколько губки для мытья посуды являются стерильными. Ученые довольно быстро пришли к неутешительным выводам, так как нашли серьезную угрозу для здоровья.

Специалисты отмечают, что на губках для мытья посуды на самом деле скапливается большое количество бактерий, которые несут с собой смертельную опасность для человеческого организма. В частности, им удалось установить, что на шести квадратных сантиметрах губки кишат порядка 10 миллионов всевозможных бацилл. Некоторые из них довольно легко могут стать причиной инфекционных недугов, которые приводят к осложнениям в работе желудочно-кишечного тракта.

Вместе с этим обращает на себя внимание тот факт, что данная проблемой заинтересовались не только американские ученые, но еще и их коллеги из Германии. Чуть раньше они провели аналогичное исследование и также сделали неутешительные выводы. В частности, под взором немецких экспертов оказались губки из поролона.

В результате исследования стало понятно, что на одном кубическом сантиметре такой губки находится примерно 20 миллиардов микроорганизмов. Среди них есть как безвредные, так и очень опасные. В частности, последние могут вызывать пневмонию и менингит.

В своих выводах ученые констатировали, что наиболее благоприятным местом для размножения бактерий является не поверхность губок для мытья посуды, а поры. В связи с этим специалисты настоятельно рекомендуют как можно чаще менять губки.

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