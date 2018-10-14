«Деньги на пенсии просто исчезли»: депутат назвал причины пенсионной реформы

Пенсионная тематика в настоящее время остается в поле зрения миллионов россиян. Людей волнует собственное будущее, которое в контексте пенсионной реформы выглядит призрачно. Россияне всерьез опасаются, что дожить до пенсии по новым правилам им не удастся.

О своем видении ситуации высказался экс-депутат от КПРФ Сергей Обухов. Он сразу же подверг резкой обструкции заявления властей о том, что причинами пенсионной реформы стали увеличившаяся продолжительность жизни, а также несовершенство пенсионной системы. Политический деятель уверен, что истинные причины намерено скрываются.

По словам Обухова, увеличение пенсионного возраста вовсе не принесет пенсионной системе сбалансированности. В случае кризисной ситуации, когда цены на нефть начнут стремительно снижаться, запаса прочности у отечественной экономики хватит только на месяц, пояснил политик.

Больше всего обращает на себя внимание комментарий Обухова о том, что на самом деле деньги попросту исчезли из накопительной пенсионной системы. Властям сегодня невыгодно рассказывать населению правда, так как народное негодование и без этого находится на неимоверно высоком уровне.

Чтобы избежать очередного витка напряженности в обществе, власти пошли на повышение пенсионного возраста. Обухов добавил, что дефицит пенсионной системы в настоящее время все еще высок, тогда как финансировать его из федерального бюджета удается лишь благодаря высоким ценам на "черное золото".

К слову заметить, Сергей Обухов был депутатом Госдумы пятого и шестого созыва. Он представлял фракцию КПРФ. В следующий созыв он не попал по причине отсутствия данных о доходах его несовершеннолетней дочери, которой должно было исполниться 18 лет на момент проведения выборов. Обухов пытался в разных судебных инстанциях обжаловать подобное решение ЦИК, но все попытки оказались безуспешными.

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