Эксперты: Путин вновь выступит с обращением по пенсионной реформе

Президент России Владимир Путин в конце августа выступил с масштабным телевизионным обращением, в котором он высказался по поводу пенсионной реформы. Несмотря на ожидания граждан, отменять реформу он не стал, а лишь пошел на некоторые послабления.

На сегодняшний день общественные настроения четко свидетельствуют о несогласии россиян с пенсионной реформой, в рамках которой предполагается существенное повышение возраста выхода на пенсию. Однако власти настаивают на своем - они утвердили изменения, которые начнутся реализовываться уже 1 января 2019 года. Именно со следующего года в нашей стране стартует процесс поэтапного повышения пенсионного возраста.

Тем временем эксперты приходят к выводу, что властям придется еще один раз попытаться объяснить населению так называемые плюсы от пенсионной реформы. Допускается вариант, что Владимир Путин выступит с еще одним телеобращением. В пользу такого развития событий говорит позиция Администрации президента, которая заключается в отслеживании общественных настроений, которые регулярно меняются в контексте пенсионной реформы.

Специалисты констатируют, что президенту и правительству потребуется приложить дополнительные усилия для того, чтобы договориться с народом по столь проблематичной теме, как реформа пенсионной системы. Пока трудно рассуждать о конкретных механизмах подобного взаимодействия, но очевидно одно: россияне будут пытаться до последнего выражать свое несогласие с грядущим повышением возраста выхода на пенсию, в том числе и с помощью протестных акций.

Те заявления, которые озвучил российский лидер в рамках своего телеобращения, показали, что в Кремле обеспокоены ситуацией в стране. Путин постарался максимально смягчить пенсионную реформу. Правда, предложенные изменения не слишком убедили общество - люди продолжают требовать полной отмены реформы.

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