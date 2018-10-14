Стала известна новая девушка Влада Соколовского



«У Влада новая жизнь, новая девушка уже больше месяца», – недавно рассказала Рита Дакота и, кажется, оказалась права! По некоторой информации, не успев оформить развод, 27-летний певец нашел утешение в объятиях модели из Нефтюганска.

Новой пассией музыканта стала Наталья Сульянова, известная в шоу-бизнесе под сценическим псевдонимом Tasha Smit. Девушка родилась в Ханты-Мансийске, а покорять Москву начала с поступления в аудиошколу Dj Грува. Именно он открыл в ней талант к электронной музыке, сделав участницей dj-дуэта «Audio Girls», тем самым подарив Наталье билет на крупнейшие площадки Москвы, Дубая и Ибицы.

Впрочем, Таша давно оставила попытки покорить музыкальный Олимп. В феврале 2012 года она вышла замуж, вскоре родила сына и ушла в декретный отпуск. Сейчас Сульянова развивается в фитнес-индустрии, работая тренером и выступая в качестве амбассадора компании Reebok.

На то, что Влада и Наталью связывают романтические отношения также намекают посты, которые стали появляться в их микроблогах. В Инстаграме модели зачастую можно встретить фотографии, сделанные в тех же локациях, что и в аккаунте Соколовского.

Правда пока комментировать свой роман пара не спешит. Влад и вовсе предпочитает не говорить о личной жизни, в отличие от Риты Дакоты. «Ни извиняться, ни постараться вернуть семью он не пытался. Возможно, от того, что знает меня хорошо и понимает, что такое простить я никогда не смогу. Возможно, потому, что он давно меня не любит и вся история с семьей была удобна для влога, картинки и рейтингов. А жена — композитор для карьеры. Знать, что тебя использовали — жутко, знать, что не любили — еще более жутко», — на днях делилась певица.

Напомним, в начале августа Рита объявила о разводе с мужем из-за его многочисленных измен. «Я поначалу не верила, хотя слухи и появлялись регулярно. Потом вскрылся один факт, и за ним потянулись другие. Что-то мне рассказали знакомые, а что-то и сам Влад. Разумеется, мне было сложно в это поверить, но потом я увидела фото и видео. Они были настолько ужасными, что мне хотелось вытащить себе глаза. Первые два дня я рыдала на полу в луже слез в окружении близких людей», — признавалась тогда Дакота.

С тех пор всплывали новые детали громкого развода. Так, например, в Сети появилась информация, что Соколовский изменял жене даже на отдыхе, находясь вместе с ней. А позже сама Рита объявила, что подозревает в романе с Владом молодую певицу Мари Краймбрери. «Ходят слухи, что с ней Влад тоже спал и песня «Палево» именно об этом», — писала артистка в своем микроблоге.



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