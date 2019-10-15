Собчак открыто высмеяла Рудковскую за ее завтраки



Журналистка и телеведущая Ксения Собчак публично высмеяла музыкального продюсера Яну Рудковскую, опубликовав фото настоящего завтрака.

Рудковская в своем Instagram-аккаунте ведет рубрику «Мои завтраки». 44-летняя знаменитость сервирует стол лучшей посудой, украшает его цветами, затем делает снимок и выставляет его в соцсети.

Собчак иронично ответила на очередной снимок жены фигуриста Евгения Плющенко, опубликовав в своем аккаунте кадры, на которых она уплетает за обе щеки гречневую кашу с котлетами.

«Ну что, Яночка, съела? Вот это я понимаю рубрика «Мои завтраки», а у тебя непонятно что вообще!» — пошутила 37-летняя звезда шоу-бизнеса над Рудковской.

Одним из первых публикацию Собчак увидел юморист Максим Галкин, отметило «Утро.ру». Супруг звезды советской и российской сцены Аллы Пугачевой оценил юмор телеведущей и оставил бойкий комментарий под публикацией журналистки.

«Здорово! Я бы ограничился первой фоткой: видна и еда, и нос, и голодный глаз, и охочий до еды рот! Это само естество», — написал 43-летний артист эстрады.

Рудковская пока никак не отреагировала на выпад Собчак, также остается неизвестным, видела ли она шутливый комментарий телеведущей.



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