Кормухина задумала засудить Гагарину из-за песни Цоя



Российская певица Ольга Кормухина заявила, что подала иск против Полины Гагариной из-за кавера на песню Виктора Цоя «Кукушка».

По словам Кормухиной, Гагарина присвоила аранжировку, написанную ею и Алексеем Беловым. Певица включила композицию в альбом «Падаю в небо».

Однако в 2015 году Кормухина услышала песню в исполнении Гагариной, автором аранжировки значился уже Константин Меладзе.

«Они содрали всю вокальную фактуру, темп и даже придуманный Беловым инструментальный фрагмент», — пожаловалась Кормухина, ее цитирует НСН.

Истец добавила, что долгое время находилась в ступоре и не знала, что делать. Она назвала происходящее «страшным сном».

В мае эксперты проверили кавер-версии песни Цоя. «Кукушка» Кормухиной признана самостоятельным произведением, а версия Гагариной не является ни переработкой, ни самостоятельным произведением.

По словам певицы, финансовых претензий к Гагариной у нее нет. Ее цель — не материальная компенсация, а возможность «дать шанс людям поступить правильно». Гагарина должна признаться в том, что не права.

Песня Виктора Цоя «Кукушка» была включена в «Черный альбом», который вышел в 1990-м году. Она является одной из самых популярных композиций рок-музыканта наряду со «Звездой по имени Солнце» и «Группой крови».

Ранее сообщалось, что Гагарина напугала поклонников своей худобой. Она опубликовала в соцсетях фото с ярким макияжем и в блестках. Фанаты посоветовали звезде побольше есть.



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