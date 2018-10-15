Стаса Пьеху экстренно госпитализировали

Некоторое время певцу придется заниматься своим здоровьем, а не концертной деятельностью. Пока Стас Пьеха находится под пристальным вниманием врачей и надеется на быстрое восстановление.

Стас Пьеха довольно откровенен со своими подписчиками. В свое время он признавался, что страдал от алкогольной зависимости, и был вынужден проходить лечение. Теперь в жизни певца все наладилось, за исключением того, что Стас работает на износ.

Загруженный рабочий график не мог не сказаться на самочувствии артиста — сейчас он находится в одном из медицинских учреждений, где восстанавливает здоровье. Об этом Пьеха рассказал в своем микроблоге и попросил подписчиков не переживать за него.

«Жить я буду, петь тоже. Глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь, данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут», — отметил он.

Поклонники певца желают ему скорейшего выздоровления и возвращения в «строй», многие интересуются, что же случилось со Стасом, однако пока он предпочитает воздерживаться от подобных комментариев.

А ведь недавно он довольно откровенно рассказывал о сложных взаимоотношениях в семье, которая казалась для многих идеальной. В одной из передач Стас признался, что с самого детства ему не хватало внимания родителей. Мама, Илона Броневицкая, приезжала домой всего на несколько дней, а потом вновь уезжала на гастроли, которые длились не одну неделю. Бабушка, Эдита Пьеха, тоже была занята выступлениями, поэтому юный Стас был предоставлен, по большей части, самому себе. Пьеха связался с плохой компанией, рано узнал, что такое сигареты, алкоголь и запрещенные препараты.

«Я постоянно носил кофты с длинными рукавами, чтобы скрыть следы от уколов. Однажды уснул с сигаретой во рту и поджег квартиру. Свитер сгорел, и я оказался перед мамой с голыми торсом. Тогда все и вскрылось. Когда я уже активно начал заниматься психологией, понял, что у меня была обида на семью. Я винил маму в том, что она недодала мне внимания в детстве, что я не чувствовал себя любимым и нужным. Мы же передаем детям то, что нам передали родители. То, что Илона получила от Эдиты, она потом передала мне. Однако мы очень слабы в этом семейном плане, у нас нет каких-то трогательных традиций, мы редко собираемся за большим столом», — рассказывал певец.



Источник

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







