Голикова раскрыла новые пенсионные изменения

16.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Вице-премьер Татьяна Голикова, которая курирует в правительстве социальные вопросы, поведала об очередных изменениях, которые затронут пенсионную систему страны. По ее словам, текущая пенсионная система несет в себе массу недостатков.

Голикова раскрыла новые пенсионные изменения

Несколько дней назад Голикова сделала заявление о том, что в самое ближайшее время в России будет отменена балльная система, используемая для начисления пенсий. На такой шаг власти пойдут с целью оптимизации расходов, а также внесения справедливости в процесс расчета пенсионных выплат. Голикова уточнила, что на текущий момент многие россияне не понимают, каким образом им начисляют пенсию, а всему виной именно балльная система.

Также из комментария вице-премьера следует, что нововведения должны стать приятным дополнением к пенсионной системе. Благодаря им граждане страны смогут в детальных подробностях разбираться с процессом начисления им пенсии. Каким конкретно образом в обновленном виде будет работать пенсионная сфера - Голикова не объяснила. Судя по всему, проект реконструкции пенсионной системы еще проходит проработку.

Тем временем, на повестке дня у россиян остается пенсионная реформа, в рамках которой уже со следующего года планируется начать повышения возраста выхода на пенсию. В будущем мужчины будут выходить на заслуженный отдых в 65 лет, а женщины в 60 лет.

Власти страны объясняют надобность реформы целым рядом факторов. Основным из них является балансировка пенсионной системы в стране, а также бесперебойность при выплате пенсий.

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