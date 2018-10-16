Жена Стоянова опровергла данные об экстренной госпитализации артиста

16.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Жена Стоянова опровергла данные об экстренной госпитализации артиста
Жена российского актера театра и кино Юрия Стоянова Елена опровергла данные СМИ об экстренной госпитализации артиста.

По ее словам, муж вовсе не находится в медицинском учреждении, как утверждалось в прессе.

«Юрий Николаевич не госпитализирован, это точно», — цитирует Стоянову «Пятый канал».

Напомним, о том, что автор юмористической программы «Городок» был срочно доставлен в больницу, стало известно в понедельник, 15 октября. По данным СМИ, артист попал в хирургическое отделение, его якобы «готовят к операции».

Ранее известный певец Стас Пьеха сообщил в Instagram о своей госпитализации. В микроблоге исполнитель попросил поклонников не переживать за него, поскольку артист вынужден был обратиться к медикам из-за плохого самочувствия в связи с загруженным графиком.

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