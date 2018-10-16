Ольге Бузовой сделали предложение

16.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Ольге Бузовой сделали предложение
Проект "Замуж за Бузову", в рамках которого за сердце телеведущей бились 10 мужчин, заканчивается.

Участник проекта "Замуж за Бузову" Денис Лебедев сделал предложение Ольге Бузовой. Как сообщает "Стархит", Лебедев оказался не бизнесменом, а обычным альфонсом, который хотел выиграть, чтобы "поправить свои финансовые дела".

Отметим, что ради Лебедева ведущая отказала Александру Гринёву и Сергею Зеленскому. К слову, в финале появился и Валентин Коробков. Он заявил, что прошёл пешком 300 км: от Неаполя до Рима. Певица, правда, его поступок не оценила. Она пожелала ему счастья и посоветовала отправляться в Москву.

Вся серия была посвящена свиданиям Бузовой и Лебедева. В конце она показалась в свадебном платье. Финалист прочитал ей стихи и вручил кольцо, которое телезвезда приняла.

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