Власти сообщили, насколько повысятся социальные пенсии в 2019 году

На сегодняшний день трудно переоценить актуальность пенсионной тематики. Вновь и вновь россияне обращаются к этому моменту, так как не хотят пропустить важные новости, которые на регулярной основе появляются в контексте пенсионной реформы.

Новый информационный повод возник накануне, когда председатель комитета по социальной политике Совета Федерации Валерий Рязанский рассказал о том, насколько в 2019 году вырастут социальные пенсии. По его данным, повышение состоится 1 апреля будущего года, а его величина составит четыре процента.

Вместе с этим Рязанский заострил внимание на том обстоятельстве, что размер индексации социальной пенсии напрямую зависит от уровня инфляции по итогам того или иного года. Согласно текущим прогнозам, показатели инфляции за 2018 год будут находиться в пределах 4,4%.

Социальные пенсии назначаются по старости в том случае, если у человека нет наработанного страхового стажа, инвалидности, либо по случаю потери кормильца. Каждый год она проводится в апреле.

Также следует добавить, что ранее российские власти проинформировали пожилых россиян о том, что индексация страховых пенсий пройдет 1 января 2019 года. Размер прибавки составит семь процентов вместо привычных четырех, которые в прежние годы полагались данной категории получателей пенсий.

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