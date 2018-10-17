В Facebook создали устройство, позволяющее «слышать» кожей

17.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

В Facebook создали устройство, позволяющее "слышать" кожейBuilding 8, секретное подразделение Facebook проводит испытания прототипа устройства, позволяющего людям "слышать" при помощи их собственной кожи. Курирует проект кардиолог Фредди Абноуси, ранее работавший в Стэнфордском университете.

Возглавляемая Абноуси команда создала прибор с электродами, который крепится к руке и, вибрируя, преобразует услышанное в безмолвную речь. Каждое слово разбивается на фонемы — минимальные единицы звукового строя языка — обладает собственный тактильным рисунком. Человек может "считывать" издаваемые "умной" повязкой импульсы своей кожей и понимать сказанное. Слуховые органы участия в этой операции не принимают.

Инновационная технология позволит глухим и слабослышащим людям стать полноправными участниками беседы, а пользователям, к примеру, взаимодействовать со смартфоном, не отвлекаясь от управления автомобилем или других дел. "Вы можете представить себе [это устройство] как очень простую систему перевода, только вместо того чтобы следить за кем-то, кто говорит на языке жестов, глухонемой мог бы просто надеть одну их этих повязок", — рассказал Business Insider на условиях анонимности нейробиолог Калифорнийского университета, принимающий участие в проекте.

12 добровольцев, принимавших участие в тестировании прибора, смогли довольно быстро научиться различать слова по темпу вибрации, "слышимой" через кожу. "Все участники смогли выучить тактильные символы, связанные с 39 английскими фонемами, с 92-процентной точностью за 100 минут", — написали в работе Абноуси и его соавторы.

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