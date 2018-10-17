5 знаменитых красоток поделились своими секретами красоты и молодости

Многие женщины, подошедшие к 40-летнему порогу, приходят к мысли, что молодость закончилась. Но, к счастью, в депрессию впадают далеко не все. В конце концов мы с детства знаем о том, что в 40 лет жизнь только начинается, так почему бы не поработать над собой и подойти к критической возрастной отметке с внешностью, которой позавидуют двадцатилетние? Некоторым нашим звездам это удается. Давайте узнаем как.

Равшана Куркова, 37 лет: Долой фастфуд, табак и макияж!

Этой актрисе восточных кровей тоже повезло с генами. Куркова часто ходит без макияжа, что могут позволить себе далеко не все ее коллеги. А все потому, что Равшана вообще не красилась до 25 лет. Более того, она не ест что попало. Актриса говорит решительное нет фастфуду и полуфабрикатам, предпочитает йогурты, фрукты, овсяную кашу, салаты, рыбу. Любит фреши и жасминовый чай, много спит, не курит и не пьет. Что касается походов в фитнес-центры, то их ей заменяет активная работа.

Анфиса Чехова, 39 лет: Худею силой мысли

Свои фото в соцсетях телеведущая подвергает дополнительной обработке, в чем честно признается. Как минимум избавляется от веснушек. Но Чехова играет в спектаклях, мы видим ее на телеэкране, и сложно не заметить, как она похорошела. Теледива сбросила 25 килограммов (сейчас в ней около 65 кг), но соблазнительные формы остались при ней.

Как? Анфиса шутит: силой мысли. Но если отбросить в сторону шутки, то Чехова полностью исключила из своего рациона сахар, мучное, мясо, регулярно делает массаж и пьет витамины. Также Чехова поклонница йоги и духовных практик.



Екатерина Климова, 39 лет: Хочешь есть - попей

Прекрасная актриса и мать четверых детей успевает везде - и работать в театре, и сниматься в кино, и уделять внимание семье. Она просто не сидит на месте и всегда физически активна. Также Екатерина занимается спортом - ходит в бассейн, на фитнес. Не обходится без spa-процедур и массажа. Актриса признавалась в том, что ограничивает себя в еде. У нее есть правило: «Хочешь есть? Попей».



Любовь Толкалина, 39 лет: Вся жизнь - в воде

Актриса уверяет, что секрет ее красоты - генетика. Но есть и еще один важный фактор - спортивное прошлое, звание кандидата в мастера спорта по синхронному плаванию. А вода - это жизнь. Актриса плавает везде, где только можно. Ну и за фигурой, конечно, следит. Ест два раза в день, но не позже 6 вечера. Мясо не употребляет, предпочитает рыбу. С утра выпивает стакан воды, ест йогурт с отрубями, любит козье молоко. И строго соблюдает православные посты.

Виктория Боня, 37 лет: Спорт, йога и детокс

В конце ноября модель и телеведущая отметит 38-летие. А выглядит сейчас она как минимум не хуже, чем 10 лет назад, когда стала участницей «Дома-2». Недавно она рассталась с ирландским миллионером Алексом Смерфитом, но на внешности Вики это не отра­зилось. Разве что в положительном ключе - Боня выкрасила волосы в розовый, что ее еще больше молодит. Но, помимо озорного цвета волос, есть и более серьезные процедуры - Боня регулярно ходит к косметологу, не употребляет мяса, практикует сыроедение. И, конечно, посещает спортзал 3 - 4 раза в неделю. Каждый день бегает по полчаса, занимается йогой - к примеру, стоит на голове без поддержки. Также раз в год Виктория чистит организм 5-дневной детоксикацией под наблюдением врача-диетолога.



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