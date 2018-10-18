Любовница Александра Розенбаума освободилась из тюрьмы раньше срока

Наталья Вострикова первый раз дала откровенные ответы на вопросы о непростых взаимоотношениях с музыкантом.

Александр Розенбаум и Наталья Вострикова познакомились в 2003 году. Она — обычная фанатка, он — известный музыкант, от которого она сходила с ума. Отношения развивались стремительно. Закончился роман неожиданно: Розенбаум обвинил любовницу в навязчивости и желании нажиться на его имени, а также вымогательстве. Женщина получила реальный срок и отсидела его.

«Меня поместили в камеру с убийцами и наркоманками. Там не видишь улицы, а в каменный мешок на прогулку идти не хочется. Камера переполнена, приходилось спать под столом. А колония — нет, совсем не страшно. Как я ее называла, это военизированный пионерский лагерь строгого режима. Это не значит, что там хорошо — тебя лишают возможности видеть родных, звонить, непонятно, чем тебя кормят — не хочешь есть, ходи голодным», — вспоминает Вострикова в интервью Daily Storm.

Александр Розенбаум сам лично настаивал на реальном сроке для бывшей возлюбленной. Он привлек к делу и ее бывших подруг, и своего администратора. Все было не зря, своего он добился. Женщина вышла из тюрьмы только в прошлом году. От своей зависимости от Розенбаума она, конечно, излечилась раз и навсегда.

Вострикова вспоминает, что Розенбаум вел себя недостойно еще до суда. «Поскольку у нас с ним были очень близкие отношения, интимные, но виделись мы нечасто, Розенбауму очень нравилось развлекаться перепиской. Я его в этом поддерживала — а почему нет? Тоже как вариант. И, знаете, ничего такого в этом не вижу, взрослые люди. И что случилось… Мы с ним были в ссоре. Я знала, что ему нравится такого рода общение, но что мне бы он отвечать не стал. Тогда я попросила одну молодую коллегу, большую поклонницу его творчества, мне помочь. Сказала: ну просто позвони ему, скажи, что хочешь познакомиться. Пообщайтесь. Не скрывай, что ты меня знаешь и постарайся его убедить, что он не прав в своем негативном отношении ко мне. Проходит какое-то время — девушка мне говорит: «Наталья Евгеньевна, при всем моем уважении, я больше не буду этим заниматься. То, что он мне предлагает, не совсем прилично», — поделилась любовница Розенбаума.



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