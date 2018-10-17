Разрисованную Виктором Цоем записку продадут на аукционе

17.10.2018 Автор: Рубрика: Шоубизнес Отзывов нет »

Разрисованную Виктором Цоем записку продадут на аукционе27 октября на аукционе Литфонда будет выставлена разрисованная Виктором Цоем записка. Об этом сообщил во вторник Пятый канал.

Записка принадлежит художнику Виктору Тихомирову, который и решил выставить ее на торги.

По его словам, небольшой клочок бумаги он оставил в 1986 году на двери своей мастерской. Пока Тихомиров отсутствовал к нему зашла компания ребят вместе с Цоем. В ожидании возвращения Тихомирова музыкант разрисовал записку.

Начальная цена лота — 200 тыс. рублей.

Также 27 октября в Литфонде выставят на аукцион анкету Цоя, которую тот заполнял для вступления в Ленинградский рок-клуб. Заполнил бланк лидер тогда еще группы «Гарин и гиперболоиды» в 1981 году.

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