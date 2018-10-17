Разрисованную Виктором Цоем записку продадут на аукционе

27 октября на аукционе Литфонда будет выставлена разрисованная Виктором Цоем записка. Об этом сообщил во вторник Пятый канал.

Записка принадлежит художнику Виктору Тихомирову, который и решил выставить ее на торги.

По его словам, небольшой клочок бумаги он оставил в 1986 году на двери своей мастерской. Пока Тихомиров отсутствовал к нему зашла компания ребят вместе с Цоем. В ожидании возвращения Тихомирова музыкант разрисовал записку.

Начальная цена лота — 200 тыс. рублей.

Также 27 октября в Литфонде выставят на аукцион анкету Цоя, которую тот заполнял для вступления в Ленинградский рок-клуб. Заполнил бланк лидер тогда еще группы «Гарин и гиперболоиды» в 1981 году.



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