Кристина Агилера из-за болезни отменяет концерты

37-летняя Кристина Агилера призналась, что возникли проблемы со здоровьем и ей необходим отдых.

25 сентября начались гастроли Кристины Агилеры – первый тур певицы за последние десять лет. Но седьмой концерт, который должен был пройти в Онтарио, Канада, был отменен. Причина – проблемы с голосовыми связками, из-за которых Агилере даже пришлось лечь в больницу. Позже был отменен и концерт в Детройте.

Сегодня в «Твиттере» 37-летняя звезда написала: «Больно говорить об этом, но сегодня я потеряла голос. Медики настаивают на том, что мне нужно отдохнуть. Поэтому я не смогу петь для вас сегодня на шоу в Ориллии, Онтарио».

Исполнительница хита «Genie In A Bottle» заверяет поклонников, что постарается как можно скорее восстановиться. Она выразила своим фанатам «любовь и благодарность» за поддержку и понимание.

«Не могу дождаться, когда вернусь на сцену после этой передышки», — призналась Кристина.

В программе у певицы еще 16 концертов в Северной Америке до того, как ее тур в поддержку альбома Liberation подойдет к концу. Пока неизвестно, отменит ли певица какие-то из следующих концертов.

Еще недавно Кристина признавалась, что чувствует себя «вдохновенной и живой». Ведь впервые за десять лет она вернулась на сцену. В прошлом месяце Агилера написала в «Инстаграме»: «Как это потрясающе – снова вернуться домой! Спасибо вам всем во Флориде за вашу прекрасную энергию». Сегодня фанаты от души желают звезде поскорее поправить здоровье и так же победоносно завершить турне.



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