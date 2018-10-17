Путина попросили лишить пенсий работающих пенсионеров

Те непростые экономические реалии, в которых оказалась сейчас Россия, вынуждают властей идти на целый ряд непопулярных среди населения мер. В частности, для примера достаточно обратиться к грядущему повышению пенсионного возраста.

Вместе с этим время от времени возникают крайне странные инициативы. Так, на сайте для сбора подписей под той или иной петицией, недавно появилось обращение на имя российского президента Владимира Путина. В нем россияне попросили главу государства лишить пенсий тех пенсионеров, которые осуществляют трудовую деятельность. Вот уже несколько тысяч человек подписали данную петицию, что вызывает самые тревожные чувства.

Авторы документа полагают, что с помощью такой меры можно в значительной степени улучшить материальное положение пожилых россиян, которые не имеют возможности зарабатывать себе на нормальную жизнь.

Впрочем, говорить о том, что инициатива соберет достаточное количество подписей, не приходится. К тому же, важно понимать, что в нашей стране интернет-петиции не имеют юридической силы. Соответственно, даже при массовом голосовании граждан, власти могут попросту проигнорировать подобную активность населения.

К слову заметить, на работающих пенсионерах в последнее время регулярно экономят. Так, в 2016 году трудящиеся пенсионеры были лишены привычной индексации пенсий, которую им пообещали вернуть только после наступления крайне благоприятных с экономической точки зрения условий в стране.

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