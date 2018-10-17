Теракт в Керчи привел к гибели 18 человек

Самые свежие данные по поводу теракт в политехническом техникуме в Керчи свидетельствуют о том, что число погибших достигло 18 человек. В результате взрыва, который прогремел днем 17 октября, пострадавшими стали более 50 человек.

Изначальная версия о том, что взрыв прогремел из-за газового оборудования, очень быстро была опровергнута. Следователи, которые работают на месте происшествия, пришли к выводу, что всему виной террористический акт. В частности, в учебном заведении сработало самодельное взрывное устройство. Еще мощность в тротиловом эквиваленте составила не менее 300 граммов. Пока непонятно, где оно было замаскировано.

На текущий момент известно, что исполнителем теракта является 18-летний молодой человек. Его тело обнаружено при разборе завалов. Криминалисты констатировали, что преступник застрелился. Руководитель Крыма Сергей Аксенов, который находится на месте происшествия, проинформировал общественность о том, что подозреваемым является учащийся четвертого курса этого техникума. Примечательно, что перед колледжем молодой человек находился в одной одежде, а уже внутри - переоделся.

Вместе с этим появилась информация о том, что в Крыму введены повышенные меры безопасности. В частности, досматриваются все автомобили в Керчи, а также на Крымском мосту. К месту происшествия стянуты все оперативные службы. Порядка 200 военнослужащих будут помогать спасателям разбирать завалы, под которыми еще могут находиться люди.

По факту ЧП были возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, а именно: "Террористический акт", "Незаконный оборот оружия", "Убийство двух и более лиц общеопасным способом".

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