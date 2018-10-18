7 экс-солистов группы «На-на»: их судьба после ухода из коллектива

Группе "На-на" уже почти 30 лет. За это время много раз менялись составы группы «На-На»: кто-то решал связать свою жизнь с преподаванием музыки, кто-то просто устал от мира шоу-бизнеса. Вспомним самых ярких участников коллектива.

Пока в 1989 году вся страна смотрела по телевизору сериал «Рабыня Изаура», гениальный Бари Алибасов создал один из самых успешных проектов российского шоу-бизнеса – группу «НА-НА». В 90-е они давали более 900 концертов в год, это примерно по четыре-пять выступлений за сутки. Поклонницы дежурили возле домов, гостиниц и были рады даже мимолетному взгляду музыкантов.

«Я сам свидетель того, как к Володе Политову выстраивалась очередь по пятьдесят девиц. Которые дежурили круглосуточно. Он выходил, показывал пальцем и говорил: «Ты, ты и ты», - и они шли за ним», - рассказывал Алибасов.

При этом в группе всегда существовал запрет – никто из солистов не мог афишировать личную жизнь, для поклонниц они всегда должны быть холостыми и желанными. А любое венерическое заболевание считались производственной травмой и оплачивались дополнительно.

В начале 90-х годов сформировался «золотой состав» группы: Владимир Левкин, Владимир Асимов, Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин, последние двое до сих пор входят в состав «На-На». Как сложилась жизнь экс-солистов легендарного бойзбенда?

Владимир Асимов

Пришел: 1991 год

Покинул группу: 2003 год

Возраст: 50 лет

До прихода в «На-На» Асимов жарил кур в кафе на Курском вокзале Москвы. Узнав, что Алибасов объявил набор в «На-На», певец отправился на прослушивание. Его взяли, правда, сначала не в основной, а в дублирующий состав, который занимался чесом. Но примерно через полгода Бари Каримович предложил Асимову стать четвертым участником группы.

Начиная с 1998 года, Владимир занимался сольной карьерой, выпустил три альбома. Об уходе из «На-на» певец объявил в марте 2003-го. Уже после этого он признался, что долгое время вел двойную жизнь.

«На сцене я был Казановой и Дон-Жуаном, а после спешил к любимой семье, - делился исполнитель в одном из интервью, - У меня даже было две квартиры – первая в одном подъезде с офисом Бари, оформленная в ультрасовременном холостяцком стиле, а во второй жили жена Татьяна и сын Семен».

Вместе с семьей Асимов переехал в Испанию, город Аликанте.

«Я был у него в гостях. У них с Таней прекрасный дом на побережье Коста-Брава, – рассказывал «СтарХиту» продюсер Бари Алибасов в сентябре прошлого года. – Занимаются бизнесом...»

Владимир не бросил творчество, записывал песни на русском и испанском языках, продюсировал съемки клипов. Но в приоритете у него всегда сын, его воспитание, образование и карьера. В этом году Семену исполнилось двадцать два года. Он серьезно занимается спортом, успел сняться в одном из видео отца. Учился в двух странах в российском университете на юриста и испанском Universitat d'Alacant.

Несколько лет назад Владимир Асимов перенес сложную операцию. Долгое время певец жаловался на боли в шее, после ряда обследований врачи поставили диагноз: «грыжа шейного отдела позвоночника». Было необходимо хирургическое вмешательство, но доктора не могли дать гарантий, что все пройдет идеально, больше всего они переживали, что из-за возможных осложнений Владимир потеряет голос. Нейрохирург клиники Hospital Clinica Benidorm работали с Асимовым четыре часа. Несмотря на все трудности, операция прошла успешно. После нескольких месяцев реабилатации Владимир вновь вернулся к обычной жизни.

С бывшими коллегами по группе Асимов общается редко.

«Нет, я не испытываю ностальгии по «На-На», - признавался певец в интервью. - Когда уходил, думал, что будем поддерживать отношения, ведь 12 лет вместе прожили, проработали. Но время расставило приоритеты по-своему. У «нанайцев» своя жизнь, у меня – своя. Ну, поздравляем друг друга с Новым годом и днем рождения, и все».

Владимир Левкин

Пришел: 1989 год

Покинул группу: 1998 год

Возраст: 50 лет

Алибасов разместил в газете объявление о наборе в группу, на прослушивание пришли сотни человек. В том числе Леонид Агутин, по признанию Бари Каримовича, он его не взял, потом что тот уже был сформировавшимся музыкантом. Единственный человек, которого из этой толпы выбрал продюсер, был Владимир Левкин. Певец покинул группу в 1998 году, когда истек контракт с продюсерским центром Алибасова. По словам Бари Каримовича, уходя, Левкин получил в подарок машину марки Mercedes и квартиру в центре Москвы на Старом Арбате.

К тому моменту Левкин закончил заочное обучение в ГИТИС, начал сольную карьеру – записал альбом «Шаги к себе», продолжает писать стихи, в конце 90-х становится телеведущим… Все шло неплохо. Но вскоре Левкин узнал, что болен раком, его оставила возлюбленная... Лечение продолжалось не один год, как позже признавался исполнитель.

«Знакомые всерьез готовили альбом памяти, говорили, что я не жилец, - вспоминал Левкин в интервью. - Но я не собирался уходить! Внутренне повторял себе: «Не дождетесь!» Подключились защитные силы организма - жить вопреки всему, цепляться за жизнь».

Шесть курсов химиотерапии, пересадка костного мозга. Последняя процедура состоялась 17 декабря 2003 года. Эту дату певец считает вторым днем рождения.

После болезни он продолжил заниматься музыкой и нашел себя в новом деле: стал организовывать благотворительные концерты и мероприятия. Становится директором по вопросам культуры и спорта Общероссийской общественной организации Союз социальной справедливости России.

А вскоре встретил любимую жену Марусю. Она работала кастинг-директором на одном из каналов и, как оказалось, была давней поклонницей Левкина. В начале 90-х она вместе с родителями жила в Ижевске, все подруги фанатели от «На-На».

«У меня к ним не было интереса, - рассказывала Маруся в одном из интервью. - Мы пришли на их концерт, и все изменилось! Когда я увидела улыбчивого блондина Левкина - пропала! Вернулась домой в полной эйфории и заявила маме: «Выйду замуж только за Левкина!»

Так и случилось: ее детская мечта сбылась – она стала супругой Левкина 3 марта 2012 года. Судьба послала паре испытание – рак вернулся. Но Владимир не собирался падать духом – ведь он ждал рождение дочери. Несмотря на беременность, Маруся много времени проводила в онкоцентре рядом с мужем. И ему вновь удалось победить болезнь.

Пару лет назад супруги переехали в свой загородный дом.

«Представляете, утром выходишь на веранду с чашечкой свежезаваренного кофе, садишься в удобное кресло и наслаждаешься, – делился со «СтарХитом» Левкин. – Несколько месяцев общения с риелтором – и мы выбрали участок недалеко от Новорижского шоссе на западе столицы. Дизайном занималась Маруся, она часто советовалась со мной».

Минувший год стал для Левкина юбилейным – 3 марта он с Марусей отметил пятую годовщину свадьбы, 6 июня ему исполнилось 50 лет, а в сентябре исполнилось пять дочке Нике и 35 Марусе.

Павел Соколов

Пришел: 1997 год

Покинул группу: 2008 год

Возраст: 43 года

Павел пришел в группу в 1995-м и сначала был участником балета. Затем примерно год отработал в коллективе Анжелики Варум и вернулся в «На-на» в 1997-ом, но уже в качестве солиста.

По слухам, уходил он со скандалом и даже с дракой. Поговаривают, что Бари Каримович был просто в ярости, узнав о желании Павла покинуть коллектив, напоследок они подрались и расстались врагами. По другой версии, Соколов сильно подвел группу:

«Паша, ты уже забыл, как вероломно исчез за 16 дней до Олимпиады в Пекине со своей Ларисой, которая вернула тебе мозг «миллионами» и суперхитами?» – признался однажды Алибасов.

После ухода из группы, по сообщениям СМИ, Павел Соколов серьезно заболел, выбраться ему помогала та самая Лариса, которая вместе со своей старшей дочерью посменно дежурила возле его кровати. Позже певец признавался: «Это не такая любовь, от которой «сносит крышу». У нас настоящая семья, мы ценим и любим друг друга, практически никогда не расстаемся. Отдыхаем вместе, бытом, благоустройством дома - всем занимаемся вместе. Моя жизнь сложилась как-будто из двух половинок. В первой – группа и работа: бесценный опыт, который трудно переоценить, бешеный успех, клубные тусовки, женщины, алкоголь, первая неудачная попытка создать семью... Столько ошибок и грехов, которые замаливать придется до конца жизни… Как говорится, прошел огонь, воду и медные трубы. Уверен, я учился на собственных ошибках. Во второй половине – семья, осознание, что есть шанс начать все сначала, и, главное, - пришло понимание, как выжить в бурном потоке российского шоу-бизнеса, как быть самодостаточным, востребованным артистом и достойно представлять свое творчество. Мне было важно прийти к мысли, что я должен самостоятельно вершить свою судьбу, избавиться от вредных привычек, оставить в прошлом мысль, что обо всем за тебя позаботится всегда думающий продюсер».

В конце 2008 года певец выпустил первый сингл «Верная», стал частым гостем радио- и телепередач. Спустя несколько лет артист решил получить высшее образование.

«Недавно поступил на юридический, - рассказывал Соколов журналистам в 2013 году. - На экзаменах случается всякое. Например, прихожу, а преподавательница – лет на десять моложе. Я только рот открыл, она уже берет зачетку: «Спасибо, Павел, вижу, вы подготовились – ставлю «отлично». Хотелось бы еще от вас диск с песнями получить».

Сейчас он продолжает гастролировать, выступает на корпоративах, ведет программу на одном из телеканалов. Несколько месяцев назад начала работу Студия творчества Павла Соколова «Кулуар», где певец и его команда обучают танцам и вокалу. Помогает ему в этом дочь от первого брака 16-летняя Алина Соколова и ее мама Наталья Белей, хореограф-постановщик и солистка балета Ирины Аллегровой.

Изменения произошли и в личной жизни Павла – год назад, 14 ноября он стал отцом во второй раз, у певца родилась дочка София, ее мама Виктория Смирнова, солистка группы «Шпильки», танцовщица балета Сосо Павлиашвили. Счастливый отец часто выкладывает в Инстаграме фото и видео с малышкой и ее мамой.

Марина Хлебникова

Пришла: 1989

Ушла: 1990

Возраст: 52 года

В самом начале группа «На-на» не являлась бойз-бендом – тогда солисткой коллектива была Марина Хлебникова. Которая уже успела несколько лет поработать с Алибасовым.

«Я приехала в город Саратов, это были мои первые гастроли, - вспоминала певица историю знакомства с Бари. - В гостинице «Волга» поднимаюсь в свой номер, а там у форточки разбито стекло и сломана дверь. Спустилась вниз и попросила переселить. Меня отправили в другой, захожу, а там стоят чьи-то чемоданы. Я заселилась, и тут входят двое мужчин и начинают собирать свои вещи. Прошу их: «Не могли бы вы побыстрее! У меня сегодня вечером концерт, я же певица!» Вечером выступила, а после композитор Александр Москвин подводит меня к мужчине и говорит: «Мариночка, познакомься, это руководитель группы «Интеграл» Бари Алибасов, поднимаю глаза и вижу, что это тот мужчина, которого я выперла из номера».

После этого выступления продюсер предложил Хлебниковой работать вместе, и она согласилась. Весной 1989 года Бари Каримович создал «На-на», Марина продолжила выходить на сцену в составе новой группы. Но длилось это недолго – 1990-м Хлебникова начала сольную карьеру. Она становилась лучшей на многих международных музыкальных конкурсах. А мега-популярность пришла к Марине в 1997 году после исполнения легендарной «Чашка кофею».

Личную жизнь Хлебникова тщательно скрывала, так, например, только пост-фактум стало известно, что она вышла замуж за бизнесмена Михаила Майданича. Мало того, певице долгое время удавалось скрыватьрождение дочери Доминики.

С мужем Марина развелась в конце 2000-х. Но еще много лет спустя он был прописан в ее квартире в спальном районе на юге столицы. Долгое время Хлебникова просто не видела Михаила. Потеряли его из вида и кредиторы. «Он исчез с моими деньгами, и я как-то уже смирился, – признавался «СтарХиту» в 2014 году Иосиф Пригожин, у которого предприимчивый бизнесмен одолжил $500 тыс. – Я его не нашел – и никто не найдет!»

Некоторые знакомые Майданича убеждены, что он просто сменил фамилию и, возможно, внешность, поэтому живет себе припеваючи.

«Моей ошибкой было то, что я привела его в свою сферу деятельности. - призналась Хлебникова Андрею Малахову в эфире «Пусть говорят». - Он выпустил альбом «Кошки моей души», а я не получила за это ни копейки. Ни сном, ни духом об этом не знала. Когда я увидела потом, у каких лиц и банков он брал кредиты! А потом выходит статья «Муж Хлебниковой украл у Пригожина 500 тысяч долларов. Я к нему подойти боюсь, я ни копейки из этих денег не видела!»

Позже Иосиф успокоил певицу, сказав, что не держит на нее зла, и понимает – в этой ситуации она тоже жертва обмана.

Писали, что после развода Хлебникова спасалась от депрессии алкоголем. Но Марина опровергла это, сказав, что никогда не переставала работать и все время была на ногах.

Сейчас исполнительница выглядит все также потрясающе, как 20 лет назад. Она признается главный секрет ее красоты – много спать. Радует маму и дочка Доминика, в этом году ей исполнилось 19 лет. Девушка делает свои первые шаги - поет в клубах и ресторанах и собирается построить карьеру в банковской сфере.

Валерий Юрин

Пришел: 1989

Ушел: 1992

Возраст: 50 лет

До появления Политова Валерий исполнял роль томного мачо. Есть несколько версий, почему Юрин решил уйти из группы: по его словам, он просто устал от безумного количества концертов, но не обошлось и без конфликта с Алибасовым.

Юрин в интервью НТВ рассказывал, что Бари должен ему около 90 миллионов рублей, так как в свое время он не получил ни копейки за создание «На-На». Юрин считает, что за гроши отработал в группе достаточно долгое время. Алибасов в ответ называет бывшего коллегу мошенником, ведь тот до сих пор незаконно исполняет его песни, использует имя коллектива на афишах. Валерий действительно имел на это право, но всего лишь в течение года после ухода из группы, чтобы успешно начать сольную карьеру. «У Юрина есть одна проблема – жадность, которая превращает его в кусок дерьма», - объясняет Бари Каримович.

Сначала карьера Валерия Юрина действительно складывалась удачно: его имя помнили по участию в «На-На». В середине 90-х поклонники приняли его альбомы «Жизнь моя грешная» и «Милая пленница». В 2007 году Юрин дебютировал в театре, он сыграл одну из ролей в спектакле Станислава Садальского «Семейная комедия — любовная трагедия». Юрин развелся с женой Анжелой Сухановой, она была танцовщицей «На-на», сейчас работает фитнес-тренером. От этого брака у певца остался сын Антон. Сейчас Валерий много времени проводит за границей, почти всегда с ним рядом возлюбленная - певица Наталья Штерн.

Олег Коршунов



Пришел: 2008

Ушел: 2014

Возраст: 30 лет

Певец попал в группу благодаря связям, его отец Юрий Чащев работал звукорежиссером в рок-группе Алибасова «Интеграл». Он и посоветовал Олегу показать продюсеру альбом, записанный в годы учебы на международном факультете Томского университета.

«Отправился в Москву на практику в Торгово-промышленную палату, - рассказывал артист в одном из интервью. - Зашел в гости к Бари Каримовичу, передал привет от отца и показал свой музыкальный материал. Ему понравилась песня «Лиза», которая потом превратилась в «Луизу». Я вернулся в Томск. Однажды получаю смс от Володи Политова, который просит позвонить Бари. Звоню, а он предлагает стать солистом.

Олег согласился, перевелся на заочное отделение и уже через пять дней репетировал с «На-на».

В 2014 году закончился контракт, и Коршунов покинул группу. Он сразу успокоил поклонниц, что никуда не исчезнет, займется собственной концертной программой. Фанатки написали сотни сообщений со словами поддержки.

«Спасибо всем. Действительно за клавишами в группе «На-На» мне было тесно. Скучно играть постоянно одно и то же 8 лет», - прокомментировал артист.

Сначала Коршунов занимался группой «Городские приzраки», а в марте прошлого года состоялось дебютное шоу его новыго проекта STEREOKISS - «вокально-музыкальное шоу со смыслом». Олег и вокалистка Galaxy Cat и несколько танцовщиков выступают на закрытых вечеринках в Европе. На постановку, репетиции, прогон пилотных вечеринок ушло больше года. Сейчас STEREOKISS гастролируют, работают над новыми композициями.

Кроме этого, Олег Коршунов занимается преподаванием – дает частные уроки вокала.



Сергей Григорьев

Пришел: 2008

Ушел: 2015

Возраст: 29 лет

Петь начал в детстве – еще до школы бабушка водила его на деревенские «спевки». В 16 лет поехал покорять Москву. Учился в музыкальном колледже, педагог Сергей Светлана Кононова порекомендовала Бари Алибасову талантливого студента. Продюсер сначала отнесся к парню скептически, но, услышав голос, изменил свое мнение.

В 2015 году Григорьев принял решение уйти из «На-на» ради сольной карьеры. Однако, по слухам, все было не так гладко – Сергея покинул группу из-за конфликтов с коллегами.

Певец взял псевдоним Сергей ГрейС и занялся собственным сольным проектом. Сейчас в его гастрольной команде 7 человек: сам исполнитель, директор, четыре музыканта, звукорежиссер. Иногда с ездит и танц-группа из 4 человек. В бытовом райдере певца: два билета на самолет категории «бизнес-класс» и пять билетов в экономе для коллектива. Проживание в гостинице не менее 3 ***. Питание трехразовое ресторанного уровня, меню должно быть заранее оговорено с директором артиста.

«Человек сам вершит свою судьбу, - признавался певец в интервью. - Кем я себя вижу и где буду выступать через десять лет – не имеет значения. У меня есть большая цель – я к ней иду, и маленькие ступеньки, например, я хочу создать театр музыки».



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