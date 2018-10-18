Ложь, измены, избиение. Бузова рассказала правду о победителе шоу

Наконец-то телеведущая и певица нарушала молчание, которое держала после финала шоу "Замуж за Бузову". Девушка призналась, что не смогла быть вместе с победителем проекта, и перечислила факторы, которые сделали эти отношения невозможными.

Пост, посвящённый победителю шоу Денису Лебедеву, Ольга разместила на своей странице в "Инстаграме". Телеведущая рассказала, что какое-то время была влюблена, счастлива и не знала страшной правды о своём избраннике.

"После выхода шоу и по мере развития отношений начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего..." - Ольга Бузова

Бузова призналась, что ужасные факты о Лебедеве, которые время от времени всплывали в СМИ, оказались правдой. В результате девушка была вынуждена расстаться с возлюбленным.

"На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе, и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует и предаёт и продаёт!" - Ольга Бузова

Интересно, что Ольга не только подтвердила правдивость слухов об избраннике, но и озвучила собственные обвинения в его адрес. Так, выяснилось, что Лебедев увлекается запрещёнными веществами.

"Я никогда не смогу простить и принять его разгульный образ жизни, оправдать избиение женщины, измену и употребление запрещённых препаратов!" - Ольга Бузова

Судя по всему, на фоне "подвигов" Дениса Лебедева померкли даже измены Дмитрия Тарасова.

"Я впервые встречаю такого чудовищного и бездушного человека на этой земле! Я просто не понимаю, как такое вообще возможно!" - Ольга Бузова

Тем не менее Бузова сообщила, что не намерена сдаваться и, судя по всему, всё-таки надеется в будущем встретить настоящую любовь. Этого она пожелала и своим подписчикам.

"Я продолжаю жить и идти дальше. Всем желаю добра и настоящего счастья. Будьте бдительны! Не повторяйте моих ошибок. Ваша Оля" - Ольга Бузова

В ответ поклонники горячо поддержали телеведущую и призвали её не отчаиваться. В конце концов, к образу несчастной, но сильной женщины Ольге не привыкать.

"Сил тебе, ты вдохновляешь многих" - foramen_kekum

"Олечка, не переживай! Ты действительно достойна самого лучшего мужчины! Уверена, он скоро появится в твоей жизни!" - terenteva09.



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