Александр Самойлов потребовал от взрослого сына сделать тест ДНК

Александр Самойлов снова стал гостем шоу "На самом деле". Актер подозревает, что его младший сын мог быть рожден от чужого мужчины. Он решил сделать ДНК-экспертизу.

65-летний Александр Самойлов недавно впервые признался, что изменял жене Ирине Авериной. Оказалось, что три года назад у него закрутился роман с фитнес-тренером Кристиной Юдичевой, а позже девушка заявила, что родила от актера сына Платона. Однако ДНК-тест показал, что Александр Владимирович не является отцом мальчика. Тем не менее, в тот день артист узнал, что и жена была ему не верна. Ирина рассказала, что также имела связь на стороне.

После случившегося у Самойлова закрались мысли, что его младший сын Аркадий мог быть рожден от другого мужчины. Он снова стал героем передачи «На самом деле», чтобы выяснить правду. Артист заверил, что 19-летний наследник для него является самым любимым, но сам Аркадий рассказал, что папа часто пренебрежительно к нему относился. «Он называл меня бездарем, грозился ударить. Он всю жизни мне говорил, что я никогда не стану актером. А я назло ему поступил на актерский факультет», — рассказал молодой человек.

Александр Владимирович заверил, что не все слова Аркадия являются правдой. Однако молодой человек продолжал настаивать на том, что артист всю жизнь его «гнобил» и называл «соседским мальчиком». Эксперты задали несколько вопросов сыну Самойлова. Они выяснили, что он говорит правду. Молодой человек всю жизнь чувствовал, что отец к нему относится хуже, чем к другим своим детям. Актер также не стал отрицать, что третировал своего наследника.

В студии появилась супруга Александра Владимировича. Она подтвердила, что изменила актеру за девять месяцев до рождения Аркадия. При этом Ирина уверена, что ребенок был рожден от законного мужа. «Это был не роман. Это была очень короткая интрижка. Я посчитала, что это не важно», — пояснила Аверина. Она добавила, что тогда сильно поссорилась с Самойловым и считала, что скоро подаст на развод. Женщина заверила, что познакомилась другим мужчиной совершенно случайно на празднике. «Мы общались не так много. Он был занят на работе. Мне захотелось ухаживаний, почувствовать себя молодой, незамужней, бездетной», — добавила Ирина. Она отметила, что все эти годы не общалась со своим любовником, но три года назад случайно встретилась с ним. Мужчина оказался мужем лучшей подруги Авериной.

Самойлов признался, что знает о ком идет речь. «В этом году я впервые поехал на дачу и познакомился там с этим человеком. Он мне очень понравился. Импозантный испанец. Мы почти подружились», — рассказал актер. После этого Ирину проверили на полиграфе. Оказалось, что женщина поведала мужу не все свои тайны. К обсуждениям присоединился любовник жены артиста Андрес Гонсалес. Мужчина не стал исключать, что может быть отцом Аркадия. После этого телеведущий решил озвучить результаты ДНК-экспертизы. «Вероятность того, что Александр Самойлов является отцом Аркадия Самойлова составляет 99,9%», — произнес Шепелев. Слова ведущего растрогали Аркадия. Его сразу обняли его родители. Актер также был очень счастлив. Он извинился перед наследником за свое поведение.



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