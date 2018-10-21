Ани Лорак в новой композиции поведала об измене мужа



На днях певица Ани Лорак представила свою новую композицию под названием "Сон". Её поклонники в новой композиции сразу же услышали обращение к бывшему мужу. В песне Лорак, по их мнению, рассказывает об измене любимого человека.

— Но я признаться должна: я видела сон, в котором она целует тебя, но так нечестно. Я всё понимаю, сердцем верю тебе, но в душе началась война. Я тебе отдаю всё, не жалея себя. Почему снова нет тебя? — гласит текст песни.

Поклонники уверены Лорак поет о Мурате Налчаджиоглу, за которого певица вышла замуж в 2009 году, а через несколько лет у них родилась дочь София. Напомним, что летом нынешнего года стало известно о том, что экс-супруг Лорак изменил ей с киевской моделью Яной Беляевой. С тех пор то и дело появлялись сообщения о других изменах супруга, а в какой-то момент стало известно о том, что Мурат съехал от Лорак к Беляевой.

Ани Лорак так и не смогла простить измену мужа Мурата Налчаджиоглу и подала в сентябре на развод.



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