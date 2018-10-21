Эксперт объяснил, что последует за послаблениями пенсионной реформы

21.10.2018 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Пенсионная реформа продолжает оставаться в поле зрения миллионов россиян, которые с ней несогласны. Люди настаивают на изменениях, которые их устроят. Если говорить проще, то россияне настаивают на полном отказе от повышения пенсионного возраста.

Эксперт объяснил, что последует за послаблениями пенсионной реформы

Даже после того, как президент России Владимир Путин распорядился смягчить пенсионную реформу, народное недовольство осталось на высоком уровне. Экономический аналитик Артем Ермолаев выступил со своим прогнозом по поводу будущих событий. Он сделал вывод, что недостаточная эффективность пенсионной реформы приведет к тому, что власти пойдут на дополнительные шаги.

По словам Ермолаева, в настоящее время мы можем наблюдать смягченную реформу, которая в длительной перспективе обязательно трансформируется. Причиной станет неэффективность реформы.

"Власти не стали реализовывать радикальный сценарий, понимая, что изменения вызвали серьезное недовольство в обществе. Думаю, что мы станем свидетелями поэтапных изменений. И заявления о возможной отмене через какое-то время госпенсий нам не покажутся такими уж фантастическими", - поведал эксперт.

В этом контексте Ермолаев допустил, что в обозримом будущем поменяется алгоритм расчета пенсий. Вместе с этим пенсионеры могут столкнуться с тем, что их лишат многих надбавок, в том числе регионального значения.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



 
Статья прочитана 7 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
Здесь вы можете написать комментарий к записи "Эксперт объяснил, что последует за послаблениями пенсионной реформы"

Войти, чтобы написать отзыв.

Вернуться к первым комментариям Вернуться к началу страницы
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
63, за 0,281