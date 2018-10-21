Эксперт объяснил, что последует за послаблениями пенсионной реформы

Пенсионная реформа продолжает оставаться в поле зрения миллионов россиян, которые с ней несогласны. Люди настаивают на изменениях, которые их устроят. Если говорить проще, то россияне настаивают на полном отказе от повышения пенсионного возраста.

Даже после того, как президент России Владимир Путин распорядился смягчить пенсионную реформу, народное недовольство осталось на высоком уровне. Экономический аналитик Артем Ермолаев выступил со своим прогнозом по поводу будущих событий. Он сделал вывод, что недостаточная эффективность пенсионной реформы приведет к тому, что власти пойдут на дополнительные шаги.

По словам Ермолаева, в настоящее время мы можем наблюдать смягченную реформу, которая в длительной перспективе обязательно трансформируется. Причиной станет неэффективность реформы.

"Власти не стали реализовывать радикальный сценарий, понимая, что изменения вызвали серьезное недовольство в обществе. Думаю, что мы станем свидетелями поэтапных изменений. И заявления о возможной отмене через какое-то время госпенсий нам не покажутся такими уж фантастическими", - поведал эксперт.

В этом контексте Ермолаев допустил, что в обозримом будущем поменяется алгоритм расчета пенсий. Вместе с этим пенсионеры могут столкнуться с тем, что их лишат многих надбавок, в том числе регионального значения.

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